Melih Gökçek gizli gizli Mansur Yavaş'ı takip ederken ifşa oldu sosyal medya yıkıldı

Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı stalklarken yakalandığı tarih de çok dikkat çekti. 31 Mart yerel seçimlerinin yıldönümü olduğunu hatırlatan bir kullanıcı Gökçek için "Seçimli kaybetmesinin 1. yıldönümünü kutlamış herhalde" göndermesi yaptı.