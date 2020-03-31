Melih Gökçek gizli gizli Mansur Yavaş'ı takip ederken ifşa oldu sosyal medya yıkıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gece saat 02:20'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı stalk yaparken yakalandı. Sosyal medya yıkıldı...
Sosyal medyada stalk yaparken ifşa olanlar kervanına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı. Dün gece yarısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı stalklarken yanlışlıkla Mansur Yavaş tweeti atan Melih Gökçek sosyal medyayı salladı. Gökçek'in paylaşımının altına yüzlerce yorum geldi.
Görevden alınan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Twitter'la çok ilgili. Ancak gece gece mevcut başkan Mansur Yavaş'ı etiketleyip tweet olarak atması bomba etkisi yarattı.
Melih Gökçek'in bu paylaşımı ezili ve ebedi rakibi Mansur Yavaş'ı gizli gizli takip ettiğini ortaya çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları da Gökçek'e söylemediklerini bırakmadılar.
Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı stalklarken yakalandığı tarih de çok dikkat çekti. 31 Mart yerel seçimlerinin yıldönümü olduğunu hatırlatan bir kullanıcı Gökçek için "Seçimli kaybetmesinin 1. yıldönümünü kutlamış herhalde" göndermesi yaptı.
İşte Melih Gökçek'in olay paylaşımına gelen yorumlardan bazıları...