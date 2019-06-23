Meleklerin meyvesi diyorlar! İyi gelmediği bir şey yok

Doğanın bizlere sunduğu armağanlardan biri de papaya meyvesi. Etkileri öyle güçlü ki görme bozukluğundan astıma kadar çare oluyor.

Yaraları iyileştirir

Papain ve chymopapain adı verilen bileşenler papaya meyvesinde bulunan iki önemli enzimdir. Aslında her iki enzim de vücutta protein sindirimine yardımcı olurken papain en bol ve en etkin olandır. Sindirim sürecine olan katkılarının dışında papaya enzimleri ödem, iltihap ve yaraların iyileşmesine de yardımcı olur.