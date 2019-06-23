Meleklerin meyvesi diyorlar! İyi gelmediği bir şey yok
Meleklerin meyvesi denilen papayanın iyi gelmediği bir şey yok Bir tropik meyve çeşidi olan papaya, lezzetinin yanı sıra oldukça faydalı bir meyve. Ülkemizde bilinirliği yeni yeni başlasa da bu etkilerinden sonra çok daha fazla tüketileceği kesin gibi.
Doğanın bizlere sunduğu armağanlardan biri de papaya meyvesi. Etkileri öyle güçlü ki görme bozukluğundan astıma kadar çare oluyor.
Yaraları iyileştirir
Papain ve chymopapain adı verilen bileşenler papaya meyvesinde bulunan iki önemli enzimdir. Aslında her iki enzim de vücutta protein sindirimine yardımcı olurken papain en bol ve en etkin olandır. Sindirim sürecine olan katkılarının dışında papaya enzimleri ödem, iltihap ve yaraların iyileşmesine de yardımcı olur.
Astıma iyi gelir
Papayada bulunan C, E vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanlar astım, osteoartrit ve romatoid artriti olan insanlar için yararlıdır.
Kabızlığı önler
Papaya lif açısından da oldukça zengin bir bitkidir. Bu özelliği ile kabızlık gibi yaygın sindirim sorunları için doğal bir çözümdür.
Grip gibi hastalıklardan korur
Bağışıklık sistemini güçlendirmesi papayanın sahip olduğu bir başka özelliğidir. İçinde bulunan A ve C vitaminleri bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan korunmanızı sağlar.