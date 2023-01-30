Melek Mosso'ya Musa Orhan'a hakaretten 2 yıl hapis istendi! Ezgi Mola, Hazal Kaya ve Zeynep Farah Abdullah...
BATMAN'da intihar eden İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle şarkıcı Melek Mosso'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mosso, Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya destek verdiği için yargılanacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle sanatçı Melek Mosso hakkında dava açtı.
İddianamede, Mosso’nun Twitter hesabından Orhan aleyhinde, “Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun” şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtilerek, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.
“Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun”
Melek Mosso, oyuncu Ezgi Mola’nın, Batman’da silahla yaşamına son veren İpek Er’in bıraktığı mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan’a, “tecavüzcü şerefsiz” diyerek hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkum edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
“Ezgi Mola yalnız değildir” etiketiyle paylaşım yapan Mosso, “Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun” dedi. Bunun üzerine Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mosso hakkında suç duyurusunda bulundu.