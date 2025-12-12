BIST 11.234
Melek Mosso'dan Instagram hamlesi! Özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı

Melek Mosso'dan çok önemli ve özel bir karar geldi. Instagram da yaptığı hamle çok konuşulacak. İşte Melek Mosso'nun dikkat çeken hamlesi...

Melek Mosso'dan Instagram hamlesi! Özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı. Mosso, kısa sürede 544 aboneye ulaştı.

Melek Mosso'dan Instagram hamlesi! Özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı - Resim: 2

Ünlü sanatçı Melek Mosso, sosyal medya platformu Instagram üzerinden hayranlarına özel içerikler sunmak amacıyla bir abonelik sistemini devreye soktu.

Melek Mosso'dan Instagram hamlesi! Özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı - Resim: 3

KISA SÜREDE 544 ABONEYE ULAŞTI

Abonelik sistemini açmasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen, Melek Mosso'nun özel içeriklerine erişim sağlayan abone sayısı hızla 544'e ulaştı. 

Melek Mosso'dan Instagram hamlesi! Özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı - Resim: 4

Bu hızlı yükseliş, sanatçının sadık bir hayran kitlesine sahip olduğunu ve takipçilerinin onun sunduğu özel içeriklere büyük ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

