Melek Mosso'dan bomba açıklama! Aşk ve özel yaşamına dair paylaştı
“Eril dilin içinde erkek gibi takıldım” diyen Melek Mosso, müzik sektöründe kadın olmanın görünmeyen baskılarını anlattı. Mosso ayrıca aşka olan inancından da bahsetti ve aşka kapılarımı kapatmadım dedi.
Melek Mosso, katıldığı bir programda müzik dünyasında kadın olmanın getirdiği zorluklara dair samimi açıklamalarda bulundu.
Uzun yıllar boyunca dişil yönünü bastırmak zorunda kaldığını söyleyen Mosso, sektörde ayakta kalabilmek için kendini farklı bir kalıba soktuğunu ifade etti.
"UZUN BİR SÜRE KADIN GİBİ OLAMADIM"
Mosso, müzik sektöründeki eril yapının kendisini nasıl şekillendirdiğini anlatırken, “Kadın olmanın getirdiği pek çok zorluk yaşadım. Çok uzun bir süre kadın gibi olamadım” sözleriyle dikkat çekti.
Stüdyoya giderken özellikle dış görünümüne özen göstermediğini belirten sanatçı, “Salaş giyinir, ruj bile sürmezdim” diyerek o dönemki ruh halini anlattı.