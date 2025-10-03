Melek Mosso boşandı! Ayrıldığı eşi Serkan Sağdıç kimdir ne iş yapıyor
Ünlü şarkıcı Melek Mosso eşi Serkan Sağdıç ile boşandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Haberi alan takipçileri şaşkınlık içinde sebebini merak etti. İşin içinde ihanet mi var? Serkan Sağdıç kimdir, ne iş yapıyor? İkili nasıl tanıştı? İşte tüm merak edilenler...
Şarkıcı Melek Mosso şarkılarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Mosso bu sefer sosyal medya hesabımdan yaptığı paylaşımla, oyuncu eşi Serkan Sağdıç ile boşandıkları haberini duyurdu. Sürpriz boşanma karşısında kimse şaşkınlığını gizleyemedi. Peki Serkan Sağdıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrılığın ardındaki sebep ihanet mi? İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile 2023 yılında evlenen ve yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini dostane bir şekilde sonlandıran Serkan Sağdıç, boşanmanın ardından gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Mosso, hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk.
Bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz."