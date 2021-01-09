Melek İpek'in kızlarından korkunç ifadeler! Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürmüştü

"Demirle dövdü, bıçakla vurdu"

Geçen akşam yine babasının annesini demirle dövdüğünü, elinde de tüfek olduğunu belirten İ., tüfeğin altıyla annesinin çeşitli yerlerine ve alın kısmına da bıçakla vurduğunu ifade etti.