Melek İpek ilk kez hakim karşısına çıktı! Anlattıkları kan dondurdu tecavüz, zorla ters ilişki işkence
MELEK İpek, işkenceci kocası Ramazan İpek'i öldürdüğü için ilk kez hakim karşısına çıktı. "Artık utanmadan, korkmadan tüm yaşadıklarımı anlatmak istiyorum" diyen Melek İpek'in anlattıkları herkesin kanını dondurdu.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kendisine sürekli şiddet uygulayan 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü için tutuklanan Melek İpek ilk kez hakim karşısına çıktı.Ramazan İpek, çırıl çıpak soyduğu eşini ellerinden kelepçeleyerek saatlerce dövdükten sonra "Gelip seni de iki çocuğuna öldüreceğim" dedikten sonra dışarı çıkmış geri geldiğinde de eşi tarafından tüfekle öldürülmüştü. Savcılığın 'haksız tahrik indirimi'ndan faydalanması şartıyla 24 yıla kadar hapsini istediği Melek İpek bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. "Artık utanmadan, korkmadan tüm yaşadıklarımı anlatmak istiyorum" diyen Melek İpek'in anlattıkları herkesin kanını dondurdu. İşte o ayrıntılar...
Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek'in, bugün Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS aracılığıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda maktul Ramazan İpek'in yakınları ile Melek İpek'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra, STK'lar ve kadın dernekleri de yakından takip etti. Ağlayarak savunmasını yapan Melek İpek, eşinin anne ve babasına başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. Olay nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen İpek, "Ama artık utanmadan, korkmadan tüm yaşadıklarımı anlatmak istiyorum" dedi.
Sevgili iken şiddet başlayınca ayrıldım
Eşiyle 2006 yılında lise ikinci sınıfta okurken tanıştıklarını aktaran Melek İpek, "Tek hayalim matematik öğretmeni olmaktı. Çok başarılıydım. Arkadaşlarımın ısrarıyla eşimle görüştüm. Askerden yeni gelmişti. Eşim beni düğünde görmüş, beğenmiş. Birkaç ay görüştük. Babamdan bir tokat bile yememiştim. Henüz arkadaşlık aşamasındayken kıskançlıkları başlamıştı ve şiddet başladı. 3 aylık arkadaşlığımı bitirmek istedim. 'Hayallerim var' dedim. Okumak istediğimi söyledim. Arkadaşlarım vasıtasıyla son kez görüşme teklifini kabul ettim" diye konuştu.
Ayrılmayayım diye ormana götürüp tecavüz etti
Ramazan İpek'in kendisini okuldan motosikletiyle aldığını kaydeden Melek İpek, "Son kez teklifini kabul ettim ve ilk kez o gün okula gitmedim. Beni Ekşili Mahallesi'ndeki Ekşili Göleti'ne götürdü. Gündüz vakti etrafta kimse yoktu. Motordan iner inmez bana saldırdı ve beni soymaya başladı. Çığlık attım. Bağırdım, kurtulmaya çalıştım. Sesimi kimseye duyuramadım. Gücüm de yetmedi. Bana orada zorla sahip oldu. Beni çok sevdiğini ve ayrılmamam için bunu yaptığını söyledi. Ailem görmesin diye beni evin yakınlarına bıraktı. Evde annem-babam yoktu. Duşa girdim. Ağladım, düşündüm. O saatten sonra kime ne diyebilirdim ki" dedi.