Melek İpek ilk kez hakim karşısına çıktı! Anlattıkları kan dondurdu tecavüz, zorla ters ilişki işkence

Ayrılmayayım diye ormana götürüp tecavüz etti

Ramazan İpek'in kendisini okuldan motosikletiyle aldığını kaydeden Melek İpek, "Son kez teklifini kabul ettim ve ilk kez o gün okula gitmedim. Beni Ekşili Mahallesi'ndeki Ekşili Göleti'ne götürdü. Gündüz vakti etrafta kimse yoktu. Motordan iner inmez bana saldırdı ve beni soymaya başladı. Çığlık attım. Bağırdım, kurtulmaya çalıştım. Sesimi kimseye duyuramadım. Gücüm de yetmedi. Bana orada zorla sahip oldu. Beni çok sevdiğini ve ayrılmamam için bunu yaptığını söyledi. Ailem görmesin diye beni evin yakınlarına bıraktı. Evde annem-babam yoktu. Duşa girdim. Ağladım, düşündüm. O saatten sonra kime ne diyebilirdim ki" dedi.