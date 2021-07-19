Melek Baykal'dan Zuhal Topal gibi estetik ve dolgu dudak videosu! Serap Paköz çok kızacak!

"Türkiye'de normal dudaklı bir kadın göremez olacağız bu gidişle"

"Hayretler içindeyim kadınlarımız neden niçin dudaklarını bu hale getirirler.. Türkiye'de de normal dudaklı bir kadın göremez olacağız bu gidişle, acaba çok güzel olduklarını filan mı düşünüyorlar… Her kadın dolgun dudaklı olmak zorunda mı yahu...