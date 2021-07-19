Melek Baykal'dan Zuhal Topal gibi estetik ve dolgu dudak videosu! Serap Paköz çok kızacak!
Oyuncu Melek Baykal paylaştığı bir videosunda dudak dolgusu yapanları yi’ye aldı. Son günlerde, "Seda Sayan'dan neyim eksik" dediğini itraf ederek yüzüne birçok işlem yaptıran Serap Paköz'e gönderme olarak yorumlanan bu videodan sonra ünlü sunucunun tepkisi çok merak ediliyor.
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün "Benim Seda Sayan'dan neyim eksik" diyerek yaptırdığını iddia ettiği estetik oeprasyonları sosyal medyada epey konuşuldu. Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'dan sonra Paköz'ü ti'ye alan bir diğer ünlü sima da oyuncu Melek Baykal oldu.
Baykal kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Paköz'ün ismini vermeden 'filtrelerle' dudağını abartılı şekilde büyüterek şöyle bir mesaj verdi:
"Türkiye'de normal dudaklı bir kadın göremez olacağız bu gidişle"
"Hayretler içindeyim kadınlarımız neden niçin dudaklarını bu hale getirirler.. Türkiye'de de normal dudaklı bir kadın göremez olacağız bu gidişle, acaba çok güzel olduklarını filan mı düşünüyorlar… Her kadın dolgun dudaklı olmak zorunda mı yahu...
Açık söyleyeyim ben erkek olsam böylesi tuhaf dudağı öpmezdim. “