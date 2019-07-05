Melanie Griffith'i görenler gözlerine inanamadı! Tam 61 yaşında
Hollywood'un başarılı oyuncularından Melanie Griffith, Ibiza'da tatil yaparken objektiflere takıldı.
Hollywood'un sevilen simalarından Melanie Griffith bir grup arkadaşıyla birlikte tatil yapmaya gittiği İbiza'da görüntülendi. Üç çocuk annesi ve 61 yaşında olmasına rağmen hala fit olan ünlü Hollywood yıldızını görenler gözlerini ayıramadı.
Kendi döneminin sevilen yıldızlarından Don Johnson'la birlikteliğinden doğan kızı Dakota Johnson da şu an Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olarak kabul ediliyor ve önemli filmlerde başrol oynuyor.
Giydiği siyah bikiniyle Melanie Griffith dikkatleri üzerine topladı.
Melanie Griffith kimdir ?
9 Ağustos 1957 tarihinde ABD, New York‘da doğmuştur. Annesi oyuncu Tippi Hedren, babası Peter Griffith‘dir. Tracy Griffith, Clay A. Griffith adlarında iki kardeşi vardır. Anne babası 1961 yılında o 4 yaşında iken boşanmıştır.