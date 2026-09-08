Melania çileden çıktı! Trump'a yazılan aşk mektubu ortalığı ayağa kaldırdı

Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'ın en kilit figürleri arasında gösterilen 35 yaşındaki özel asistanı Natalie Harp, başkanın bilgi akışından günlük programına ve sosyal medya operasyonlarına kadar kritik pek çok süreci koordine ederek Trump'ın çalışma düzeninin merkezindeki yerini sağlamlaştırıyor.

Donald Trump'ın yanından bir an olsun ayrılmaması nedeniyle Amerikan basınında "human printer" (insan yazıcı) lakabıyla anılan Natalie Harp, başkanın onayına sunulacak haber ve belgeleri filtreleyen kritik bir eşik olarak Beyaz Saray'ın bilgi akışını elinde tutuyor.