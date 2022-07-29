Meksikalı arkadaşından ilham alıp Düzce'de ekti kanserin baş düşmanı deniyor

"Kanserin baş düşmanı" deniyor

-Siyah olduğunu görünce bununla ilgili araştırma yaptık. Bir çok hastalığa iyi geldiğini ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendik. Bu sene tüketim değil üretim yapacağız. Tohumlarından istifade edip seneye bunu Düzce’de yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha ilerleyen yıllarda büyük bir alana siyah domatesi yaymayı amaçlıyoruz” dedi.