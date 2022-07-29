Meksikalı arkadaşından ilham alıp Düzce'de ekti kanserin baş düşmanı deniyor
Bir vatandaş Meksika'da gördüğü siyah domatesi Düzce'de ekti. Tohumluk ekimden yüzde 100 verim alan üretici, siyah domatesi gelecek yıl 3 dönümlük araziye ekecek. Siyah domatesin faydaları ise dikkat çekiyor.
Düzce’nin merkeze bağlı Yenitaşköprü köyünde üretici Murat Yılmaz, siyah domates yetiştirdi. İlk olarak tohumluk dikim yapan Yılmaz’a fikri ise Meksika’da ki arkadaşı verdi.
Siyah domatesin kanserin baş düşmanı olduğunu ve sağlığa bir çok faydası olduğunu öğrenen Yılmaz, ilk olarak 5 fideyi toprakla buluşturdu. İlk ürününü almaya gün sayan Yılmaz, gelecek sene siyah domates üretimini arttırarak 3 dönümlük arsa üzerinde dikim yapmayı hedefliyor.
Ekilen fideler tohumluk yapılacak
Yılmaz, “Siyah domatesleri bizde ilk gördüğümüzde şaşırmıştık. Arkadaşımız Meksika’ya gitti. Orada bu domatesi görünce, bizde Düzce’nin verimli topraklarında bunu denemek istedik. 5 tane fide ile başladık. Bu sene tüketim değil, üretim odaklı düşünüyoruz. Seneye 2-3 dönüm arazi üzerinde yaygınlaştırmak istiyoruz...
"Kanserin baş düşmanı" deniyor
-Siyah olduğunu görünce bununla ilgili araştırma yaptık. Bir çok hastalığa iyi geldiğini ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendik. Bu sene tüketim değil üretim yapacağız. Tohumlarından istifade edip seneye bunu Düzce’de yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha ilerleyen yıllarda büyük bir alana siyah domatesi yaymayı amaçlıyoruz” dedi.