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Meksika'da 'yok artık' dedirten gelenek! Öyle bir şeyler evlendi ki...

Meksika'da 'yok artık' dedirten gelenek! Öyle bir şeyler evlendi ki...

MEKSİKA'da duyanları hayrete düşüren bir evlilik olayı yaşandı. Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, bir timsahla dünya evine girdi.

Meksika'da 'yok artık' dedirten gelenek! Öyle bir şeyler evlendi ki...

Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki San Pedro Huamelula kasabasında belediye başkanı olan Victor Hugo Sosa Garcia, bir timsahla evlenme kararı aldı.

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Meksika'da 'yok artık' dedirten gelenek! Öyle bir şeyler evlendi ki...

Meksika geleneklerine göre gerçek bir gelin gibi süslenerek gelinlik giydirilen timsah ise gelenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

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Meksika'da 'yok artık' dedirten gelenek! Öyle bir şeyler evlendi ki...

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasının Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, dün düzenlenen törenle "Prenses Alicia Rubi" adlı timsahla evlendi.

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Meksika'da 'yok artık' dedirten gelenek! Öyle bir şeyler evlendi ki...

Meksika'daki yerli halkla ait bir gelenek olarak gerçekleştirilen düğüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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