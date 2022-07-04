Meksika'da 'yok artık' dedirten gelenek! Öyle bir şeyler evlendi ki...
MEKSİKA'da duyanları hayrete düşüren bir evlilik olayı yaşandı. Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, bir timsahla dünya evine girdi.
Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki San Pedro Huamelula kasabasında belediye başkanı olan Victor Hugo Sosa Garcia, bir timsahla evlenme kararı aldı.
Meksika geleneklerine göre gerçek bir gelin gibi süslenerek gelinlik giydirilen timsah ise gelenleri hem şaşırttı hem güldürdü.
Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasının Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, dün düzenlenen törenle "Prenses Alicia Rubi" adlı timsahla evlendi.
Meksika'daki yerli halkla ait bir gelenek olarak gerçekleştirilen düğüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.