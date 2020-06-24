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DÜNYA

Meksika’da depre! Mexico City'de ikiye ayrılan kaldırımdaki sarsıntı görüntülendi

Meksika'da yetkililer, ülkenin güney ve orta kısımlarında hissedilen 7.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Deprem ile ilgili görüntüler ise şoke etti.

Meksika Ulusal Deprem Bilimi Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Salı günü yerel saat ile 10.29'da, güney eyaleti Oaxaca'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Oaxaca valisi Alejandro Murat, Pasifik kıyısında bir binanın çökmesi sonucu bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, “Her şey yolunda” açıklaması yaparak liman, havalimanı, rafineri, baraj gibi “stratejik altyapıda” sorun olmadığını duyurdu ve Meksikalıları sakin ama temkinli olmaya çağırdı.

Deprem nedeniyle Meksika'nın Pasifik kıyıları ve Orta ve Güney Amerika için tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin, 640 km uzaktaki başkent Mexico City'de de hissedildiği, binaların sallandığı, insanların panik halinde sokağa fırladığı bildirildi.

Meksika medyası, başkentte henüz herhangi bir hasar bildirimi yapılmadığını duyurdu.

Meksika'da 2017'de meydana gelen bir depremde 355 kişi yaşamını yitirmişti.

Mexico City belediye başkanı Claudia Sheinbaum, Twitter'da paylaştığı mesajda "Şimdiye dek büyük bir olay bildirilmedi" diye yazdı.

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