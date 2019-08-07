Meksika'da darphaneyi soydular! La Casa de Papel dizisi gerçek oldu
Anadolu Ajansı
MEKSİKA'nın başkenti Meksiko'da federal darphane silahlı kişiler tarafından soyuldu. Soyguncular, darphaneden yaklaşık 14 milyon lira değerinde eski altın para alarak kayıplara karıştılar. Soygun, son zamanların favori dizilerinden La Casa de Papel'i akıllara getirdi.
Kent Kamu Güvenliği Sekreteri Jesus Orta Martinez, üç silahlı kişinin darphanedeki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek önceden kapısının açıldığı belirlenen kasayı soyduğunu söyledi.
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Soyguncuların yüzlerce altın para, değerli saat ve diğer eşyalarla kaçtıklarını belirten Martinez, soyguncuların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.
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Yetkililer, çalınan para ve eşyaların değerini söylemese de yerel kaynaklar çalınanların yaklaşık 14 milyon lira değerinde olduğunu açıkladı.
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Polis, soygunla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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