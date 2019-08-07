Meksika'da darphaneyi soydular! La Casa de Papel dizisi gerçek oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meksika'da darphaneyi soydular! La Casa de Papel dizisi gerçek oldu

MEKSİKA'nın başkenti Meksiko'da federal darphane silahlı kişiler tarafından soyuldu. Soyguncular, darphaneden yaklaşık 14 milyon lira değerinde eski altın para alarak kayıplara karıştılar. Soygun, son zamanların favori dizilerinden La Casa de Papel'i akıllara getirdi.

Meksika'da darphaneyi soydular! La Casa de Papel dizisi gerçek oldu - Sayfa 1

Kent Kamu Güvenliği Sekreteri Jesus Orta Martinez, üç silahlı kişinin darphanedeki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek önceden kapısının açıldığı belirlenen kasayı soyduğunu söyledi.

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Meksika'da darphaneyi soydular! La Casa de Papel dizisi gerçek oldu - Sayfa 2

Soyguncuların yüzlerce altın para, değerli saat ve diğer eşyalarla kaçtıklarını belirten Martinez, soyguncuların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.

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Meksika'da darphaneyi soydular! La Casa de Papel dizisi gerçek oldu - Sayfa 3

Yetkililer, çalınan para ve eşyaların değerini söylemese de yerel kaynaklar çalınanların yaklaşık 14 milyon lira değerinde olduğunu açıkladı.

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Meksika'da darphaneyi soydular! La Casa de Papel dizisi gerçek oldu - Sayfa 4


Polis, soygunla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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