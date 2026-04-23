Meksika, ülkesinde gizlice operasyon yapan ABD'ye nota verdi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Chihuahua eyaletinde suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 ABD’li ve 2 Meksikalı yetkilinin hayatını kaybetmesine ilişkin ABD’ye diplomatik nota verildiğini açıkladı.

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, olayın ulusal egemenliğin ihlali anlamına gelip gelmediğinin soruşturulduğunu söyledi.

Sheinbaum, "Bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı, tüm bilgilerin sağlanması için ABD Büyükelçisine bir mektup gönderdi. Bu, ulusal güvenlik ve egemenlik meselesidir, dolayısıyla yaşananlar hafife alınacak bir durum değildir." ifadelerini kullandı.

Federal yetkililerin iki yabancı ajanın saha operasyonlarına katıldığından haberdar olmadığını aktaran Sheinbaum, Meksika’daki hiçbir eyalet yönetiminin federal kanallar dışında yabancı makamlarla güvenlik işbirliği kuramayacağını vurguladı.

Yabancı ülke ajanlarının ulusal topraklardaki faaliyetlerinin Anayasa ve Ulusal Güvenlik Yasası ile düzenlendiğini hatırlatan Sheinbaum, "İşbirliğinin mutabakat çerçevesi ve yasalar dahilinde yürütülmesi gerektiği hem ABD hem de eyalet hükümetleri için net olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sheinbaum, 21 Nisan’daki açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua eyaletinde 2 ABD’li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söylemişti.

Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno ise 19 Nisan’daki açıklamasında, 2 Meksikalı yerel yetkili ve 2 ABD’li büyükelçilik çalışanının, suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönüşte kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ölen 2 ABD'linin CIA personeli olduğu iddiası

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismini vermek istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ölen ABD'lilere ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, yetkililer, ölen 2 ABD vatandaşının, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) personeli olduğunu ileri sürdü.

