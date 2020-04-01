DÜNYA

Meksika Devlet Başkanı El Chapo annesinin elini sıktı ülke karıştı

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, ülke koronavirüs salgınıile boğuşurken El Chapo'nun 92 yaşındaki annesinin elini sıkmasıyla ülkede gündem oldu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, koronavirüs salgınında 'sosyal mesafe' kurallarını uygulamadı ve 92 yaşında bir kadının elini sıktı. Üstelik bu kişi, meşhur uyuşturucu baronu El Chapo’nun annesiydi.

Kısa süre sonra, Obrador'un elini sıktığı ismin dünyaca ünlü uyuşturucu baronu El Chapo'nun 92 yaşındaki annesi Consuelo Loera olduğu ortaya çıktı.

Yerel gazetecilerin çektiği videoda Obrador, Loera'ya arabadan çıkması gerekmediğini söyleyerek elini sıkıyor ve 'mektubunu aldığını' söylüyor. Videoda Obrador, El Chapo’nun avukatlarından Jose Luis Gonzalez Meza ile konuşurken de görülüyor.

Meksika lideri bu görüntülerin ardından büyük tepki çekti. Reuters'ın haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Obrador "Bazen, işim gereği, beyaz yakalı suçlularla el sıkışmam gerekiyor. Bunu bile yapmam gerekirken, elini uzatan yaşlı bir kadınla nasıl tokalaşmam?" dedi.

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