Mekke hava sahasına yaklaşan İHA imha edildi! Saldırıyı kim yaptı, Türkiye’den hangi açıklama geldi?

Suudi Arabistan’ın Mekke kentine yaklaşan bir insansız hava aracının imha edildiğini açıklamasıyla gözler yeniden Yemen’deki Husilere çevrildi. “Mekke’ye İHA saldırısını kim yaptı?”, “Husiler Mekke’yi hedef aldı mı?”, “İHA nerede düşürüldü?” ve “Türkiye saldırı için ne açıkladı?” gibi sorular araştırılıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon İHA’nın Husiler tarafından fırlatıldığını belirtirken, Husi yönetimi Mekke’yi hedef aldığı iddiasını reddediyor. Peki saldırı girişiminde son durum ne? İşte ayrıntılar.

MEKKE’YE İHA SALDIRISINI KİM YAPTI?

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mekke’ye yaklaşan İHA’nın Yemen’deki Husiler tarafından fırlatıldığını açıkladı. Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin İHA’yı 15 Eylül Salı günü saat 18.50 sıralarında tespit ettiğini bildirdi. Ancak saldırının hedefi konusunda tarafların açıklamaları birbiriyle çelişiyor.

MEKKE’YE GÖNDERİLEN İHA NEREDE İMHA EDİLDİ?

Suudi Arabistan’ın açıklamasına göre İHA, Mekke’nin yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit edildi. Hava savunma sistemleri aracı Mekke’nin güneyinde engelleyerek imha etti. Olayda can kaybı veya yaralanma olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

HUSİLER MEKKE’Yİ HEDEF ALDIKLARINI KABUL ETTİ Mİ?

Hayır. Husiler, Suudi Arabistan’ın Mekke’yi hedef aldıkları yönündeki suçlamasını reddetti. Husi yetkililer Suudi Arabistan’a yönelik operasyonlarında petrol tesisleri ve askeri hedeflere odaklandıklarını, Mekke ve diğer kutsal mekanların hedefleri arasında bulunmadığını savundu. Bu nedenle İHA’nın asıl hedefi konusunda Suudi Arabistan ile Husiler farklı açıklamalar yapıyor.

HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN’DA NERELERİ HEDEF ALDI?

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, aynı dönemde Suudi Arabistan’ın Yanbu kentindeki Saudi Aramco tesisini balistik füzeler ve İHA’larla hedef aldıklarını açıkladı. Seri ayrıca Hamis Muşayt Hava Üssü’ne de balistik füze saldırısı düzenlediklerini öne sürdü. Husiler bu saldırıların Suudi Arabistan’ın Yemen’deki hava operasyonlarına karşılık olduğunu savunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN MEKKE SALDIRISI İÇİN NE DEDİ?

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, olayı Mekke’yi hedef almaya yönelik bir saldırı girişimi olarak nitelendirdi. Maliki, Mekke ve Medine’deki kutsal mekanların ve hacıların güvenliğinin Suudi Arabistan açısından “kırmızı çizgi” olduğunu söyledi. Suudi yönetimi, benzer girişimlere karşı caydırıcı tedbirlerin uygulanacağını da açıkladı.

MEKKE DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINDI MI?

Suudi Arabistan, son olayı Husilerin Mekke’yi hedef almaya yönelik ikinci girişimi olarak değerlendiriyor. Koalisyon açıklamasında 27 Temmuz 2017’de Mekke yönüne fırlatıldığı belirtilen balistik füze hatırlatıldı. Husiler ise geçmişte olduğu gibi son olayda da kutsal mekanları hedef aldıkları iddiasını kabul etmiyor.

TÜRKİYE MEKKE’YE İHA SALDIRISI İÇİN NE AÇIKLADI?

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Mekke’yi hedef aldığını açıkladığı İHA saldırısı girişimini şiddetle kınadı. Bakanlık, Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğini yineledi ve Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verdi. Ankara ayrıca bölgesel istikrarı tehdit eden saldırıların sona erdirilmesi ve gerilimi artıracak eylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saldırı girişimini kınadı. Duran, Mekke’nin güvenliğine yönelik saldırı girişimlerinin İslam dünyasının ortak vicdanını yaraladığını belirterek Suudi Arabistan’ın yanında olduklarını açıkladı. Türkiye’nin mesajlarında bölgedeki çatışmanın daha fazla genişlememesi ve diyalog yolunun korunması vurgusu öne çıktı.