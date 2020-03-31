YEREL

Mehmetçik koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın tarlasını sürdü

ERZURUM'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir vatandaşın tarlasını, yardımına koşan Mehmetçik traktör ile sürerek ekime hazır hale getirdi.

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların yiyecek, temizlik, ilaç gibi tüm ihtiyaçlarını gidermek için kırsal kesim başta olmak üzere sorumluluk alanında yoğun çaba gösteriyor.

Bu çerçevede jandarmanın 156 numaralı ihbar hattına gelen ihbarları değerlendiren Mehmetçik, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market ve eczaneden alması gereken ihtiyaçlarını alıp evlerine kadar götürerek kendilerine destek oluyor.

Böylece devletin şefkat elini yaşlılara uzatarak gönüllerinde taht kuran jandarma ekipleri, kentin Pazaryolu ilçesi Burçaklı köyünde oturan 65 yaş üstü bir kişiyi de ziyaret ederek bir ihtiyacının olup olmadığını sordu.

Jandarma görevlilerine ekim zamanı geldiğini söyleyen yaşlı kişi de tarlasını sürmek istediğini ifade etti.

Bu kişiden sağlığı için evden çıkmamasını isteyen jandarma görevlileri, tarlayı kendilerinin sürebileceğini söyledi.

Yaşlı kişinin tarlayı kendisinin sürmek istemesine rağmen traktöre binen bir uzman çavuş, bu kişinin tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdi.

Erzurumlu yaşlı kişinin gönlünde taht kuran Mehmetçiğin traktör ile tarlayı sürerken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmetçik, evden çıkamayan yaşlı vatandaşın tarlasını sürdü
Petrol düştü dolar ve altında yükseliş sürüyor
Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs rakamlarını açıkladı
Fatih Portakal'dan İBB'nin yardım paketine eleştiri
Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm 2. fragmanı
Benim Adım Melek 27. bölüm 2. fragmanı
Erdoğan'ın maaşı ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını kim öder?
Muharrem İnce'den MEB'e çağrı
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazını paylaştı
Nasuh tövbesi sahnesi Seferin Kızı dizisinde olay oldu? Nasuh tevbesi nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Bize Yeteriz Türkiyem
Şehirler arası yolculuk belgesi nasıl alınır, nereden alınır?