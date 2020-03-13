Mehmetçik için koronavirüs önlemleri izinler iptal koruyucu kıyafet ve termal kamera
Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında, koronavirüs tedbirleriyle ilgili detaylar açıklandı. Buna göre, yemin törenlerine aileler alınmayacak, hafta sonu çarşı iznine çıkılmayacak. Tüm birliklerin girişleri termal kameralarla tecrit edildi. Sınır birliklerine yeterli sayıda koruyucu kıyafet gönderildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında, koronavirüs tedbirleriyle ilgili detaylar açıklandı. İşte MSB tarafından alınan tedbirler:
- Yemin törenlerine aileler alınmayacak.
- Tüm personelin geçici yurt dışı ziyaretleri ertelendi.
- Hafta sonu izinleri ertelendi.
- Girişler termal kameralarla tecrit edildi.
- Personele gerekli eğitim verildi.
- Virüsün İran'da gelmesiyle sınırda görev alan hudut birliklerimizin yeterli sayıda koruyucu elbise ve maske eldiven ile teçhizi sağlandı.