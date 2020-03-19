Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu

Minik sığınmacıyı gazdan etkilendi: Yunanistan sert müdahalelerini, dün gece saatlerine kadar sürdürdü. Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi. Gazdan etkilenenler arasında en dikkati çekeni, sığınmacı bir çocuktu.