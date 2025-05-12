Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlar gündemde! Sosyal medya ikiye bölündü
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki bazı yemekler sosyal medyada paylaşıldı. Yemeklerin fiyatı, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu. Bazı kullanıcılar menüdeki sunum ve ürün kalitesine vurgu yaparak fiyatları savunurken, birçok kişi ise yüksek fiyatları eleştirdi.
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sahibi olduğu restorana giden bir kullanıcı ürünleri fiyatlarıyla birlikte paylaşınca gündeme oturdu.
Fiyatların fahiş olduğunu düşünenler yeni bir tartışma başlattı. Kullanıcının paylaştığı bilgilere göre, menüde yer alan keşli mantı porsiyonu 700 TL’ye sunuluyor. Tabağın içinde iki büyük parça mantı yer alıyor.
En çok dikkat çeken ürünlerden biri ise “Serseri” adlı yemek oldu.
Dana bonfile ve kalamarla hazırlanan bu özel tabak, 1550 TL’lik fiyatıyla tartışmaların odağı haline geldi. Yalçınkaya’nın restoranında paylaşılan fiyatlar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.