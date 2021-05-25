Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya DM'leri ifşa edip 'Ağzını yırtarım' dedi
MasterChef yarışmasının ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, Instagram DM'lerini ifşa etti. ''Ağzını yırtarım'' diyerek cevap verdi.
TV8 ekranlarında Survivor yarışmasının ardından yayımlanması beklenen MasterChef Türkiye yarışmasının ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya yine magazin gündemine düştü.
Artık sosyal medyada bir fenomen haline gelen Sude Yalçınkaya, babası Mehmet Yalçınkaya kadar tanınır oldu. Zamanla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sude Yalçınkaya, son olarak yayınladığı bir video ile takipçilerine tepki gösterdi.
Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bikinili pozla gündem olan Yalçınkaya, takipçilerinden küfür içerikli mesajlar almaya başladı.
Peş peşe küfür içerikli mesaj aldığını belirten Yalçınkaya, yayınladığı videoda "DM'ler sürekli küfürle dolu neden? Bana küfür edip durmayın gerçekten ağzınızı yırtarım" ifadelerini kullandı.