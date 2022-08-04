Mehmet Yalçınkaya öfkeden deliye döndü! Yapılana karşı adeta ateş püskürdü: ''İfşa edeceğim!''
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Tv8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturuyor. Sert mizacıyla sık sık gündeme gelen ve çok konuşulan Yalçınkaya, sosyal medyada yargı dağıttı. Adını kullanarak müşterileri kandıran işletme sahiplerine ateş püskürdü.
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, jüri koltuğunda oturduğu MaterChef'te yaptıklarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak kendi adını kullanarak insanları kandıran ve müşteri kazanmaya çalışan işletme sahiplerine öfkelendi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımla tepkisini belli eden Yalçınkaya, bakın nasıl yargı dağıttı...
Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan şef Mehmet Yalçınkaya'nın başı adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan mekanlarla derde girdi.
Takipçilerinden gelen şikayetlerle harekete geçen Yalçınkaya, adını kullanarak müşteri çekmeye çalışanlar mekanları ifşa edeceğini söyledi.
Vaktinin büyük bir kısmını MasterChef Türkiye'nin çekimlerinde geçiren Mehmet Yalçınkaya, takipçilerinden gelen mesajlarda birkaç restoranın kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrendi.