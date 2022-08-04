Mehmet Yalçınkaya öfkeden deliye döndü! Yapılana karşı adeta ateş püskürdü: ''İfşa edeceğim!''

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, jüri koltuğunda oturduğu MaterChef'te yaptıklarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak kendi adını kullanarak insanları kandıran ve müşteri kazanmaya çalışan işletme sahiplerine öfkelendi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımla tepkisini belli eden Yalçınkaya, bakın nasıl yargı dağıttı...