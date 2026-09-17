Mehmet Uçum seçim için 16 Nisan 2028’i işaret etti! Seçim tarihi kesinleşti mi?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un seçim tarihine ilişkin açıklaması siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. “Seçimler 16 Nisan 2028’de mi yapılacak?”, “Mehmet Uçum seçim tarihi için ne dedi?”, “2028 seçimleri erkene mi alınacak?” ve “Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?” gibi sorular araştırılıyor. Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028’de yapılmasını öngördüğünü söyledi ancak bu tarih henüz kesinleşmiş resmi seçim takvimi değil. Peki 16 Nisan formülü nasıl uygulanabilir? İşte ayrıntılar.

MEHMET UÇUM’UN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI NE?

Mehmet Uçum, 17 Eylül’de Türkiye Basın Federasyonu’nun programında yaptığı açıklamada seçimlerin 16 Nisan 2028’de yapılmasını öngördüğünü söyledi. Uçum, bu tarihin 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumunun yıl dönümü olması nedeniyle sembolik anlam taşıdığını belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sonraki seçimde son kez aday olacağını ifade etti.

SEÇİMLER 16 NİSAN 2028’DE Mİ YAPILACAK?

Henüz kesin değil. 16 Nisan 2028 açıklanmış resmi seçim tarihi değil, Mehmet Uçum’un öngörüsü ve önerisi. Uçum’un anlattığı senaryonun gerçekleşmesi için TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekiyor. Dolayısıyla Meclis’ten gerekli karar çıkmadığı sürece “seçimler kesin olarak 16 Nisan’da yapılacak” demek doğru değil.

2028 SEÇİMLERİNİN OLAĞAN TARİHİ NE ZAMAN?

Uçum’un hukuki değerlendirmesine göre Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin olağan tarihi 7 Mayıs 2028 Pazar günü. 16 Nisan senaryosu seçimin olağan tarihten yaklaşık üç hafta önce yapılması anlamına geliyor. Uçum bu nedenle söz konusu formülü siyasi ve sosyal anlamda “erken seçim” değil, “öne alınmış seçim” olarak tanımlıyor.

16 NİSAN 2028’DE SEÇİM İÇİN MECLİS’TE KAÇ OY GEREKİYOR?

Uçum’un açıkladığı senaryoda TBMM’nin en az 360 milletvekilinin, yani üye tam sayısının beşte üçünün oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekiyor. Uçum, Meclis’in 2028’de 9-15 Şubat arasındaki uygun bir tarihte bu kararı alması halinde seçimlerin 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılabileceğini belirtiyor.

16 NİSAN TARİHİ NEDEN SEÇİLDİ?

Uçum’un 16 Nisan önerisinin arkasında tarihin sembolik önemi bulunuyor. Türkiye, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa değişikliği referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi öngören değişiklikleri oyladı. Uçum, 2028 seçiminin referandumun 11. yıl dönümünde yapılmasının sembolik anlam taşıyacağını savunuyor.

ERDOĞAN 2028 SEÇİMİNDE ADAY OLABİLECEK Mİ?

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sonraki seçimde son kez aday olacağını söylüyor. Anayasa’nın 116. maddesine göre Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verirse Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabiliyor. Bu nedenle 16 Nisan senaryosunda seçimlerin yenilenmesi kararının TBMM tarafından alınması, Erdoğan’ın yeniden adaylığı tartışmasının hukuki açıdan temel unsurunu oluşturuyor.

2027’DE ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Mehmet Uçum, 2027’nin son çeyreğinde seçim yapılması ihtimalini düşük gördüğünü açıkladı. Kendi değerlendirmesinde mart veya nisan 2028 dönemini öne çıkarıyor. Ancak seçim tarihi konusunda nihai siyasi ve hukuki süreç henüz tamamlanmadığı için 2027 veya 16 Nisan 2028 konusunda kesinleşmiş resmi bir seçim takvimi bulunmuyor.