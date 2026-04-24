Mehmet Şef'in oğlu Emre siyasete atıldı!
Ekranların fenomen yarışması MasterChef’in jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya siyasete atıldı.
MasterChef'te, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte jürilik yapan Mehmet Şef’in kendisi gibi şef olan oğlu Emre Yalçın’ın Yavuz Ağıralioğlu’nun İYİ Parti’den ayrılmasının ardından kurduğu Anahtar Parti’ye katıldı.
Anahtar Parti’nin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şunlar kaydedildi:
“Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi; Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti’ye katıldı. Yalçınkaya ve Güneş’e rozetleri, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi.”
EMRE YALÇINKAYA KİMDİR?
Emre Yalçınkaya, Türkiye’nin tanınmış şeflerinden Mehmet Yalçınkaya’nın oğludur. Gastronomi dünyasında yetişmiş bir isim olarak dikkat çeken Emre Yalçınkaya, hem aldığı eğitim hem de profesyonel kariyer tercihleriyle babasının izinden ilerlemeyi seçmiştir. Ancak onun hikâyesi yalnızca bir “şef oğlu” kimliğinden ibaret değildir.
Sanat eğitimiyle başlayan yolculuğunu gastronomi sektörüne taşıyan Yalçınkaya, özellikle genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlayan projelerde aktif rol almasıyla öne çıkar. Eğitim, organizasyon ve yönetim alanlarında görev alarak mutfak sanatlarının sadece uygulama değil aynı zamanda bir disiplin ve eğitim alanı olduğunu ortaya koymaktadır.
Son olarak Anahtar Parti’ye katılmasıyla birlikte farklı bir alanda da adım atan Yalçınkaya, kariyerine yeni bir yön vermesiyle gündeme gelmiştir.