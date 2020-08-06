Mehmet Şef yarışmacıyı kovdu TV8 MasterChef Türkiye'de ilk kez final değişti
MasterChef Türkiye 2020'de final turu son hızıyla devam ederken dün akşam yaşananlar herkesi şaşırttı. Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Furkan Yalçın'ı kovdu, final değişti.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bir final turu ile izleyenleriyle buluştu fakat yaşananlar sıra dışı oldu. MasterChef Türkiye'de gerilim hızla tırmandı ve Mehmet Yalçınkaya yine bir yarışmacıyı stüdyodan kovdu.
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Final turunda şefler yarışmacılardan orman meyveli tart yapmalarını istedi. Yarışmacılar 40 dakikalık süre içinde şeflerin istediği tartı yapmaya çalıştı.
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Ancak yarışmacı Furkan Yalçın, tadım sırasında şeflerin önüne pişmemiş tartı koydu.
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Mehmet Şef, genç aşçı adayına tartın neden pişmediğini sordu. Yarışmanın ilk gününden bu yana Furkan ile yıldızı bir türlü barışmayan Mehmet Şef, yarışmacının kendisine verdiği cevap ile çılgına döndü.
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