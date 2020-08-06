Mehmet Şef yarışmacıyı kovdu TV8 MasterChef Türkiye'de ilk kez final değişti

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bir final turu ile izleyenleriyle buluştu fakat yaşananlar sıra dışı oldu. MasterChef Türkiye'de gerilim hızla tırmandı ve Mehmet Yalçınkaya yine bir yarışmacıyı stüdyodan kovdu.