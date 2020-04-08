Mehmet Öz'ün seks önerisine İrem Derici'den olay mastürbasyon yorumu
İrem Derici, Prof. Dr. Mehmet Öz'ün karantina günleri için yaptığı seks önerisine dair yaptığı mastürbasyon yorumuyla herkesin ağzını açık bıraktı.
Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarını daha da arttıran İrem Derici, YouTube'da yayımlanan 'Sansürsüz' isimli programa konuk oldu. Derici'ye programda geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz’ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyesi hatırlatıldı.
İrem Derici, Mehmet Öz sorusuna şu yanıtı verdi:
''Mastürbasyon mu yapın diyeyim. Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur.''
''Ben yalnızım mesela… Allah’tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor. Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler.''
İrem Derici, ''Estetiğin bir sınırı olmalı mı? Yaptırdığı estetikleri saklayan insanlar var, ne düşünüyorsun?'' sorusuna ise şu cevabı verdi:
''Türkiye’de çıkıp da oram buram yapma diyerek dürüstçe söyleyen insanlardan biriyim. Estetiğin bence bir limiti yok, ihtiyacın varsa yaptır ama artık popo görmek istemiyorum.''