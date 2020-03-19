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Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ev temizliğinde flaş tüyolar

Ülkemizde coronavirüse yakalanan vakaların sayısında artmalar var. Evlerimizde kalarak coronavirüs ile mücadeleye toplum olarak destek veriyoruz. Bu noktada evinizde alabileceğiniz önlemler neler? Evde hijyen nasıl olmalı? İşte Dr. Mehmet Öz'ün temizlik ile ilgili hazırladığı kısa video.

Ülkemizde corona virüsüne karşı çeşitli önlemler alınırken, dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, evlerinde kalanlar için virüse karşı ev temizliği önerilerinde bulundu. Dr.Öz ve Ekibi YouTube kanalında yayınlanan videoda, evinizde ne gibi önlemler alabilirsiniz, evde hijyen nasıl olmalı gibi konulara değinildi…

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