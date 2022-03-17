Mehmet Öz nereli eşi kimdir? Mehmet Öz FETÖ'cü mü 4 çocuğunun ismine bakın
ABD Pensilvanya senatör adayı Mehmet Öz açıklamaları ile şaşırtıyor. Peki Mehmet Öz kimdir eşi Lisa ve kendisi kaç yaşında kaç çocukları var ve isimleri ne? İşte Türk vatandaşlığından çıkarım diyen Mehmet Öz'ün mazisi:
Mehmet Öz ismini bugüne kadar Türkiye, ABD'de yaşayan başarılı Türk hekimi olarak bildi ve başarılarıyla da gururlandı. Donald Trump'ın partisinden Pensilvanya senatör adayı olan Mehmet Öz, şimdilerde kendisiyle gurur duyanlara tam bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Fethullah Gülen için yaptığı skandal açıklamanın şoku geçmeden bu kez Türk vatandaşlığı kararıyla gündemde. Peki kimdir bu Mehmet Öz, aslen nereli, babasının Fethullah Gülen ile bağı nerede nasıl başladı, çocuklarının isimleri ne? İşte Mehmet Öz:
Türkiye'den çıkmış ABD çapında en tanınmış hekim olarak bilinen Mehmet Öz bugünlerde onun başarıları ile gurur duyan Türk halkını hayli şaşırtıyor. Bugün ABD senatörlüğü için Türkiye vatandaşlığından çıkaracağını duyurdu. Ancak Mehmet Öz asıl şoku Pensilvanya'dan senatör adayı olup da Fethullah Gülen için yaptığı açıklama ile yaşattı.
Washington Post'a konuşan Mehmet Öz, "Fethullah Gülen'in darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir. Gülen’e dokunulamaz" dedi. Mehmet Öz'ün yüzündeki maskeyi indirmesiyle birlikte FETÖ mazisi de ortaya çıkmaya başladı. Babası Prof. Dr. Mustafa Öz, meğer 1999 yılında Fethullah Gülen'in hastalık bahanesiyle Türkiye'den çıkarılmasına vesile olan raporu hazırlayan kişiymiş.
Mehmet Öz aslen nereli? : Mehmet Öz , 11 Haziran 1960 tarihinde ABD, Cleveland, Ohio'da doğdu. Babası Mustafa Öz, o dönemde ABD'de hekimlik yapıyordu. Mehmet Öz baba tarafından aslen Konyalı. Annesinin ismi Suna Öz... Seval ve Nazlım adında iki kız kardeşi var. Orta öğreniminiWilmington, Delaware'deki Tower Hill School'da tamamladı. 1982 yılında Harvard Universitesi'nden mezun alan Mehmet Öz, kalp cerrahı olarak ün yaptı.