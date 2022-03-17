Mehmet Öz nereli eşi kimdir? Mehmet Öz FETÖ'cü mü 4 çocuğunun ismine bakın

Mehmet Öz ismini bugüne kadar Türkiye, ABD'de yaşayan başarılı Türk hekimi olarak bildi ve başarılarıyla da gururlandı. Donald Trump'ın partisinden Pensilvanya senatör adayı olan Mehmet Öz, şimdilerde kendisiyle gurur duyanlara tam bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Fethullah Gülen için yaptığı skandal açıklamanın şoku geçmeden bu kez Türk vatandaşlığı kararıyla gündemde. Peki kimdir bu Mehmet Öz, aslen nereli, babasının Fethullah Gülen ile bağı nerede nasıl başladı, çocuklarının isimleri ne? İşte Mehmet Öz: