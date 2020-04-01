Mehmet Öz eşinin elbisesini giydi TikTok videosuyla sosyal medyayı salladı
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs çıkışıyla baya ses getiren dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, bu kez de TikTok uygulamasıyla çektiği videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Koronavirüs sonrası insanlara evlerinize çekilin, bol bol seks yapın sözleriyle gündemi sallayan ABD'de yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, bu sefer çektiği TikTok uygulaması ile izleyenleri tebessüm ettirdi.
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Koronavirüsü nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanınca, birçok kişi son zamanlarda TikTok uygulamasında zamanlarını geçirmeye başladı.
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Dünyaca ünlü isimler çektikleri videolarla dikkat çekerken, bir video da Dr. Mehmet Öz’den geldi.
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Today Show’a katılan Öz, program sonrası Jenna Bush Hager ile bir TikTok videosu çekti.
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