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Mehmet Metiner Ekrem İmamoğlu'na laf sokayım derken fena çuvalladı özür diledi

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Melih Gökçek'in 2011 yılında Fetullah Gülen'e dair yaptığı bir açıklamayı, Ekrem İmamoğlu yazmış gibi okuyunca gündem oldu. Mehmet Metiner, yanlışını gördükten sonra kamuoyundan özür dilemek zorunda kaldı.

AK Parti eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, katıldığı televizyon programında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2011 yılında Fetullah Gülen'e dair yaptığı bir açıklamayı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yazmış gibi okudu.

Metiner, Gökçek'in, "Terbiyeni takın. Fethullah Gülen’e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile" mesajını, İmamoğlu'nun attığını idda ederek, "Bunu CHP İstanbul adayı diyor. Bu kadar FETÖ severlik nereden geliyor" ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan'dan tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Metiner'in açıklamasına tepki göstererek, "Melih Gökçek'in attığı tweeti İmamoğlu atmış gibi gösterip "bu ne FETÖ severlik" diye soran AKP eski Milletvekili ve yandaş Star yazarı Mehmet Metiner'e soruyoruz; bu ne iftiraseverlik?" dedi.

''Kamuoyundan özür dilerim''
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ​Mehmet Metiner, programda Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu söylediği sözleri Melih Gökçek’in kullandığının ortaya çıkması üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.

Metiner, özür mesajında, "CHP adayına ait olmadığını sonradan öğrendiğim o tweet üzerinden yaptığım eleştiriden dolayı kamuoyundan özür dilerim. Biz yanlışlığımızı gördüğümüzde özür dileyecek kadar erdem sahibiyiz. CHP adayı gibi değiliz hamdolsun." dedi.

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