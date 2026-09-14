Mehmet Fatih Kacır: İlk ay aracını 2027'de fırlatacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Ay Uzay Aracı Projesi’ne ilişkin son durumu açıkladı. Kacır, 2022’nin başında resmen başlatılan Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen uzay aracının 2027’nin ilk aylarında uzaya gönderilmesinin hedeflendiğini belirterek, Türkiye’nin Ay görevi gerçekleştiren 9’uncu ülke olmayı amaçladığını söyledi.

Kacır, Türkiye’nin uydu teknolojilerinde Göktürk-2, İMECE ve TÜRKSAT 6A ile elde ettiği mühendislik birikiminin Ay görevine aktarıldığını ifade etti.

AY YOLCULUĞU YAKLAŞIK 2 AY SÜRECEK

Bakan Kacır’ın verdiği bilgilere göre Ay uzay aracının fırlatılmasının ardından yaklaşık 2 aylık bir yolculukla Ay yörüngesine ulaşması planlanıyor.

Aracın görev süresinin performansına bağlı olarak 1,5 yıla kadar uzatılabileceğini belirten Kacır, görev boyunca Ay ve çevresine ilişkin bilimsel araştırmalar gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye’nin başarılı olması halinde bugüne kadar Ay görevi gerçekleştiren 8 ülkenin ardından bu alanda 9’uncu ülke olması hedefleniyor.

AY’DAKİ SU VE RADYASYON ORTAMI ARAŞTIRILACAK

Ay görevi sırasında Türk bilim insanlarının geliştirdiği ekipmanlarla çeşitli bilimsel ölçümler yapılacak.

Kacır, görev kapsamında güneş rüzgarlarının Ay yüzeyiyle etkileşiminin, Ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarının, Ay’ın manyetik alanlarının ve yüzey özelliklerinin inceleneceğini açıkladı.

Yerli ekipmanlarla Ay’daki radyasyon ortamına ilişkin ölçümler de gerçekleştirilecek.

YAKLAŞIK 3,5 TONLUK ARAÇ YÜZDE 80’DEN FAZLA YERLİ

Türkiye’nin geliştirdiği Ay uzay aracının yaklaşık 3,5 ton ağırlığında olacağını açıklayan Kacır, aracın yüzde 80’den fazlasının yerli imkanlarla üretileceğini söyledi.

İMECE ve TÜRKSAT 6A projelerinden elde edilen deneyimin Ay aracına aktarıldığını belirten Kacır; uçuş bilgisayarı, haberleşme, güç, ısıl kontrol, yönelim ve yörünge operasyonları gibi kritik sistemlerin geliştirilmesinde yerli kabiliyetlerden yararlanıldığını kaydetti.

Projede TÜBİTAK UZAY ve Delta V’nin yanı sıra yerli teknoloji firmaları ve girişimler görev alıyor. Yaklaşık 2 bin mühendis, araştırmacı ve teknik personelin projeye katkı sunduğu belirtildi.