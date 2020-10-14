Mehmet Ekici'nin yeni durağı Rusya oldu

Fenerbahçe'de de istenileni veremeyen Mehmet Ekici, Süper Lig dışı transferlere yöneldi. Tecrübeli oyuncunun, transfer dönemi devam eden Rusya kulüpleriyle temasta olduğu aktarıldı.

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Fenerbahçe ile sona eren sözleşmesini uzatmayan ve hiçbir Süper Lig takımıyla anlaşamayan Mehmet Ekici'ye Rusya gözüktü. Tecrübeli yıldızın menajerinin şu anda 2-3 Rus kulübü ile görüşme yaptığı belirlendi.

Rusya'da transfer dönemi 17 Ekim tarihinde sona ereceği için pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.