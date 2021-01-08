Mehmet Ekici Süper Lig'e dönüyor! Takımı belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan ve Almanya'da idmanlara devam eden Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor forması giymeye hazırlanıyor.

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Sezonun ikinci yarısında lige damga vurmak isteyen Yeni Malatyaspor, transferde büyük oynuyor. Malatya ekibi, Trabzonspor’dan Bilal Başacıkoğlu ile her konuda anlaştı. Bordo-Mavili takımda gözden çıkarılan oyuncunun birkaç güne kadar imzayı atıp takıma katılmasına kesin gözle bakılıyor.

Yönetim ayrıca teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun raporu doğrultusunda orta sahaya da ofansif bir isim arayışındaydı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Mehmet Ekici’de karar kılındığı bildirildi.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra boşta kalan ve bir süredir idmanlarını Almanya’da Hannover 96 takımıyla birlikte gerçekleştiren Ekici’yle temasa geçen yönetimin görüşmelerde önemli mesafe aldığı kaydedildi. Bu transferin de birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor.