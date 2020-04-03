MEDYA

Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında açıkladı

Habertürk'te yaşadığı tartışma sonrası sosyal medyanın gündeme oturan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında görev yaptığı Koç Üniversitesi'nden bir maille kovulduğunu açıkladı.

Koç Üniversitesi'nin kararına tepki gösterdi
Canlı yayında işine son verildiğini bir maille öğrendiğini dile getiren Çilingiroğlu, duruma tepki gösterdi. Çilingiroğlu, "Koç Üniversitesi benim iş akdime son verildiğini bir maille bana bildirdi. Gerekçesi yayına izinsiz çıkmak. Ben hiç birkimseye ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi'ne çok emeğim geçti. Koç Üniversitesi'nin adının dünyada saygın yerlere gelmesi için elimden geleni yaptım. Yayınlarıma koydum üniversitenin adını. Beni atsan ne olur atmasan ne olur. Benim sana ihtiyacım yok" dedi.

Didem Arslan'la yaşadığı polemikle gündeme gelmişti
Habertürk TV'de Didem Arslan'ın sunduğu programı kendisine yeterli süre verilmediğini öne sürerek terk eden Prof. Mehmet Çilingiroğlu Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakan Aygün için mahkeme kararını verdi
İstanbul'a giriş çıkışlar nasıl olacak? Vali Yerlikaya açıkladı
20 yaş altına sokağa çıkma, 31 şehire giriş çıkış yasağı geldi Erdoğan duyurdu
Putin'den korona itirafı: Ekonomi zor durumda
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif
İtalya ve Fransa'da yüzlerce kişi daha hayatını kaybetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hindistan’da sağlık çalışanlarına saldırı: 2 yaralı
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi sosyal medyada viral oldu
CHP'li Akıllı'dan Ankara Büyükşehir'e destek
Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Squat hareketi evde nasıl yapılır en etkili egzersiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altı sokağa çıkama yasağı
Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifi