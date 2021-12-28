Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden Omicron varyantı uyarısı! Türkiye hiçbir şey yapmadı, yayılacak!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Türkiye için korkutan Omicron varyantı tespitleri. "Omicron şu anda tüm dünyada yayılıyor. Her ülke elinden geldiğince önlemler almaya çalışıyor" diyen Prof. Dr. Ceyhan, "Türkiye hiçbir şey yapmadı ve bunun sonucunda da çok hızlı bir yayılım olduğu kesin" dedi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hızla yayılan Omicron varyantına karşı Türkiye'nin gerekli önlemleri almadığını söyleyerek, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından çok daha fazla vaka olduğunu dile getirdi. Prof. Ceyhan, devletin yapması gerekenleri dört maddede sıraladı.
Omicron varyantının hızla yayılması sonrası dünya genelinde birçok ülkede yeni önlemler alındı ve ülke giriş çıkışlarına kısıtlamalar getirildi. Türkiye'de ise ilk olarak 12 Aralık'ta görülen ve 6 kişide tespit edilen Omicron varyantı sonrası diğer varyantlardan farklı olarak gerekli önlemler alınmadı.
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10’undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin gerekli önlemleri almadığını dile getiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Cumhuriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.