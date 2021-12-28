Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden Omicron varyantı uyarısı! Türkiye hiçbir şey yapmadı, yayılacak!

Omicron varyantının hızla yayılması sonrası dünya genelinde birçok ülkede yeni önlemler alındı ve ülke giriş çıkışlarına kısıtlamalar getirildi. Türkiye'de ise ilk olarak 12 Aralık'ta görülen ve 6 kişide tespit edilen Omicron varyantı sonrası diğer varyantlardan farklı olarak gerekli önlemler alınmadı.