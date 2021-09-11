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Mehmet Ceyhan'dan aşılarla ilgili tartıştıracak sözler! Biontech bunu yapmak zorunda

Mehmet Ceyhan'dan aşılarla ilgili tartıştıracak sözler! Biontech bunu yapmak zorunda

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Biontech ile ilgili çarpıcı bir uyarı geldi. Aşıların Delta varyantına karşı etkinliğiyle ilgili belge paylaşan Ceyhan Biontech'in antikor arttırmak zorunda olduğunu söyledi.

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Enfeksiyon Hastalıkları Profesörü Mehmet Ceyhan'dan aşılarla ilgili çarpıcı açıklama geldi. Aşılarla ilgili yapılan son araştırmayı paylaşan Ceyhan Delta varyantına karşı Moderna aşısının en etkili olduğunu söyledi. Biontech'in etkisini arttırmak için aşının içeriğindeki antikoru arttırmak zorunda kalacağını belirtti.

Ceyhan paylaşımında belgeyi şu sözlerle paylaştı: "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili. Belki de Biontech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar."

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