Mehmet Ceyhan salgın bitmedi dedi Türkiye'yi suçladı: Kadere kısmete kaldık!

Maske kuralının kalkacağı sinyalini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta yapılacak Bilim Kurulu'nu işaret etmişti. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan pandemide yeni varyantların devam ettiğini her ülkenin araştırma yaptığını ancak Türkiye'nin yapmadığını söyledi.

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Salgında 5. dalgayı yaşadığımızı söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, ‘Vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor’ derken Prof. Dr. Saltık ise ‘Salgının bittiğini söyleyemeyiz’ diyerek DSÖ’nün açıklamalarını hatırlattı.

Koronavirüs vaka sayılarında Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlar sevindirse de uzmanlar yapılan açıklamalara ve rakamlara tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sosyal medya hesabından, “Gözümüz aydın. 5 binin altını gördük. Yeni vaka sayısı 4 bin 425” açıklamasını yapmıştı. Dün de vaka sayıları daha da gerileyerek 3 bin 268 kişiye kadar düştü. Koca daha önce de “Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı 5 bin 609” açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Salgın kadere kısmete kaldı

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni varyantlarla birlikte vaka sayısının artacağını belirterek şunları söyledi:

“Salgın kadere kısmete kaldı. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Her ülke araştırma yapıyor ancak Türkiye yapmıyor. Bu nedenle ülkemizde hangi varyantlar var bilmiyoruz”

Ceyhan, Türkiye’nin şu an 5. dalgayı yaşadığını söyleyerek, “Salgın düz bir çizgi gibi ilerlemiyor. Vakaların durağanlaştığı dönem oluyor ancak arkasından artış dönemi yaşanıyor. Türkiye’de açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor. Test yapma kriterleri zorlaştırıldı. Eski kritlerdeki gibi test yapılsa bunun 5-10 katı vaka sayısı çıkar” diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Kumar oynuyorlar

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık da ‘Dünya genelinde salgının bittiğini söyleyemeyiz” diyerek “Salgının görünümünde çok önemli değişiklikler var. DSÖ’de yeni varyantları ‘endişe verici’ olarak tanımladı. BA.4 ve BA.5 endişe verici varyant listesine eklendi. Salgın nerede hızlı çoğalıyorsa, yeni varyantların ortaya çıkması daha kolay hale geliyor” ifadelerini kullandı. Saltık, DSÖ’nün “Pandemi henüz bitmedi” açıklamasını anımsatarak “Sağlık Bakanlığı mevsimden medet umarak, aşıyı da bitirerek salgına harcama yapmak istemiyor. AK Parti iktidarı ve Sağlık Bakanlığı kumar oynuyor. Halkın sağlığıyla oynuyor” dedi.