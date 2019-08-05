Mehmet Aslantuğ'un oğlu öyle bir hareket yaptı ki ünlü isme tepkiler gecikmedi

Arzum Onan ile evliliğinden Can Aslantuğ adında bir çocuk sahibi olan Mehmet Aslantuğ, bu sefer ne karizması ne oyunculuğu ne de mütevazılığıyla gündeme geldi. Aslantuğ, paylaştığı bir fotoğrafta oğlunun yaptığı bir hareket yüzünden tepki çekti.