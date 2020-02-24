Mehmet Aslantuğ yeni rolüyle şaşırtacak! Bir Annenin Günahı dizisi kadrosu belli olmaya başladı
Başrollerinde Mehmet Aslantuğ ile Özge Özberk'in olacağı "Bir Annenin Günahı" dizisine iki yeni isim daha katıldı. Deniz Barut ve Hafsanur Sancaktutan kadroya dahil oldu
Senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul'un yaptığı dizinin başrollerini Özge Özberk (Suna) ve Mehmet Aslantuğ'un (Sadri) canlandıracağı açıklanmıştı.
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Genel yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yapacağı dizinin kadrosuna Deniz Barut ve Hafsanur Sancaktutan katıldı. Mert Yazıcıoğlu'na da teklif götürülen dizi Filipinler'de yayınlanan "A Mother's Guilt" dizisinin uyarlaması olacak.
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Özge Özberk hangi rolde olacak? : Bir Annenin Günahı'nda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve çocuğu için her şeyi yapabilecek bir annenin dramı ele alınacak. Özge Özberk ise Suna adlı anne karakterine hayat verecek.
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Aslantuğ ise çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu, dizide “Sadri” karakterine hayat verecek.
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