Mehmet Aslantuğ buna nasıl izin veriyor! Oğlu yanında bunu yaptı
Kardeş Çocukları dizisinde başrolü üstlenen ve geçtiğimiz hafta kendi lokantasını açan Mehmet Aslantuğ, oğlu ile paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle tepki çekti.
Arzum Onan ile evliliğinden Can Aslantuğ adında bir çocuk sahibi olan Mehmet Aslantuğ, bu sefer ne karizması ne oyunculuğu ne de mütevazılığıyla gündeme geldi. Aslantuğ, paylaştığı bir fotoğrafta oğlunun yaptığı bir hareket yüzünden tepki çekti.
Oğlu Can Aslantuğ ile seyahati esnasında bu fotoğraf karesini paylaşan Mehmet Aslantuğ, takipçilerinden uyarı ve tepki aldı. Can Aslantuğ'un ayaklarını camdan sarkıtarak poz vermesi “Çok tehlikeli hareket”, “Babası nasıl izin verdi”, “Mehmet Bey sizi çok seviyoruz ama bu davranış hoş olmamış” yorumlarının yapılmasına sebebiyet verdi.
Yeni işi: Öte yandan Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz haftalarda yeni bir işe girişmişti. 500 dönüm arazi üzerinde 'düve' yetiştirecek olan Mehmet Aslantuğ, kendi çiftliğinde yetiştirdikleri danaların etini hem satacak hem de lokanta bölümünde odun ateşinde tütsüleyerek pişirip misafirlerine sunacak.
Mehmet Aslantuğ kimdir?: 25 Eylül 1961 tarihinde, çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak, Samsun'da dünyaya geldi. Lise'nin sonuna kadar eğitimini Samsun'da sürdürdü.