Mehmet Aslantuğ Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi anlattı
Mehmet Aslantuğ, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu '40'ın konuğu oldu. Aslantuğ, hakkında merak edilenleri ve Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi anlattı.
Uzun bir aradan sonra Star Tv'de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisiyle ekranlara dönerek, ünlü kardiyoloji profesörü 'Yıldırım Saner' karakterine hayat veren Mehmet Aslantuğ, Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına konuk oldu. Aslantuğ, hakkında merak edilenleri ve Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi CNN TÜRK ekranlarında anlattı.
İşte Mehmet Aslantuğ'un Buket Aydın'ın sorularına verdiği cevaplar...
Babasız büyümek size ne kattı ya da sizden ne attı?
Oğlum Can doğduktan sonra ben onunla beraber yetim çocukluğumu da büyüttüm. Dolayısıyla sezgisel davranmam gerektiğini düşündüm ve öyle davrandım. Birtakım baba-oğul ilişkilerine tanıklık ettik, bu konuda ilgili yazılmış onlarca kitap ve söylenmiş söz var ama bu işlerde 2+2=4 etmiyor. Sadece babasız büyümedim. Biz 78 kuşağı ilginç bir iklimde büyüdük. Başka sıkıntılar yaşadık ve şimdi de sıkıntılardan arınmış değiliz. Bunun üstüne bir de yetimlik… İnsan sıkıştığında soru sormasa bile kendisine bazı soruların cevabını bir baba figüründen alması hayatın büyük bir cömertliği. Bu cömertlikten mahrum kaldım.
En nefret ettiğim soru “Kimin oğlusun?” sorusuydu
Babamı kaybedince kasabaya yerleştik. Çocukluğumda en nefret ettiğim soru “Kimin oğlusun?” sorusuydu. “Tanımazsınız” falan diye geçiştirirdik. Çocukluğum kasaba ortamında geçti. Belki sabretmeyi, metaneti öğrendik. Baba-oğul, baba-kız ilişkilerine baktığımızda içimde hiç kıskançlık yaşadığımı hatırlamıyorum. Kendimi öyle yakalamadım. Babasız büyümenin bana kaybettirdiği şeyleri bir psikologla oturup konuşsam ortaya çıkartır diye düşünüyorum. Ben onları ortaya çıkaramam ama muhakkak birçok kaybettirdiği şey vardır.
Arzu Hanım’ın hastalığı ilişkinizdeki hangi aşamaydı? O dönem hangi eşiği atlattınız?
2004-2006’da yaşanan bir süreçti o. Arzum çok soğukkanlı ve çok metanetli. Bunu sadece ben değil yakın dostları da söylüyor. Son 15 yılda heykelle tanıştıktan sonra çapraz okumaları, bizim sohbetlerimizin artması ve yaş olarak 45’lerin üzerine çıkmasıyla olgunlaştı tabi. Aşk sahiden evrelere evrilebiliyor. Derler ya; “Her aşkın içinde bir tür savaş vardır ve aşk bazen savaş kadar çetrefildir.” diye.