Mehmet Ali Erbil'in yeni görüntüsü ortaya çıktı! Dikkat çeken detaya bakın

''Ayda 100-150 bin TL ödüyor hastaneye": TV8 ekranlarında sunuculuk yapan Seray Sever, önceki günkü yayınında Mehmet Ali Erbil hakkında şunları söylemişti: "Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL ödüyor hastaneye"