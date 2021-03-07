Mehmet Ali Erbil'in yasağını es geçti! Sansürsüz dekolteli pozu Yasmin Erbil'in nefes kesti
Sihirli Annem'in Dudu'su Nergis Kumbasar ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil çiftinin kızları Yasmin Erbil dekolte yasağını yine deldi.
Cesur pozlarını Instagram hesabından paylaşan Yasmin Erbil her hafta olay olmaya devam ediyor. Genç güzel geçtiğimiz haftalarda gazetecilerden kaçma numarası elinde patlamıştı.
Erkek arkadaşıyla Arnavutköy'de görüntülenen Yasmin Erbil, basın mensuplarını görünce "Pardon kimi çekiyorsunuz? Kime benzettiniz ki beni?” sözleriyle muhabirleri yanıltmaya çalışmıştı. Basın mensuplarının "Geçen gün Etiler’de aynı şeyi söylediniz. Benzettik diye özür dilemiştik. Bu kez kandıramazsınız" demesiyle Erbil kahkaha atmıştı.
Sık sık göğüs dekolteli pozlar paylaşan Yasmin Erbil, doğum gününde babası Mehmet Ali Erbil'in sansürüyle karşılaşmıştı.
Dekolte sansürün bir süre paylaşımlarında emojilerle sürdüren Yasmin Erbil kısa süre sonra sansürü es geçmeye başlamıştı.