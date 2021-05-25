Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Çilem Nur Demiral bomba! Kendisini çok etkilediğini söyledi
Mehmet Ali Erbil'in Funda Aksu ile değil Çilem Nur Demiral ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ortak arkadaşları sayesinde tanışmışlar.
Mehmet Ali Erbil'in özel hayatı son zamanlarda çok konuşur hale geldi. Yeniden sağlığına kavuşan ünlü şovmenin sağlığıyla beraber özel hayatını da yoluna koyduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz gün Mali'nin İzmirli bir kadını ile beraber aşk yaşadığı iddia edildi. Erbil, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi" dedi.
Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesaplarındaki profil görsellerine de Funda Aksu'nun fotoğraflarını koymuştu. Aksu ise iddiaları reddetmişti.
Ancak ünlü şovmenin, 28 yaşında ve reklamcılık mezunu olan Çilem Nur Demiral ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Erbil ile yaşam koçu aracılığıyla tanıştığını belirten Demiral, "Mehmet Ali ekranda nasılsa günlük yaşantısında da çok komik ve eğlenceli. Beni en çok esprili oluşu etkiledi." dedi.
Ünlü şovmen, ''Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?'' sorusuna, ''Şu anda öyle bir şey yok. Instagram'dan yürüyorum sadece'' cevabını vermişti.