Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Çilem Nur Demiral bomba! Kendisini çok etkilediğini söyledi

Ancak ünlü şovmenin, 28 yaşında ve reklamcılık mezunu olan Çilem Nur Demiral ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Erbil ile yaşam koçu aracılığıyla tanıştığını belirten Demiral, "Mehmet Ali ekranda nasılsa günlük yaşantısında da çok komik ve eğlenceli. Beni en çok esprili oluşu etkiledi." dedi.