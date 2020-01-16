Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Yoğun bakıma alınmıştı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kaçış sendromu hastalığı nüksetti. Geçtiğimiz hafta tekrar yoğun bakıma kaldırılan Erbil'den sevindiren haber geldi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde düşerek kaburgasını kırmış akabinde kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle hayatında zor günler yaşamaya başladı. Erbil, 235 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastaneden torunu ile beraber çıkmıştı.
Erbil, son olarak beyin damarlarının tıkanması ile tekrardan özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı. Mali'den sevindiren haber geldi. Snob Magazin'in haberine göre, Ercan Avşar, "Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı. Bu gelişme hepimizi mutlu etti. Erbil'in sağlık durumuna dair gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde 2. sayfa programına konuşan ünlü şovmen 2020 yılına dair önce sağlık, neşe, en son para diliyorum açıklamalarını yaptı.
Şovmen Mehmet Ali Erbil, konuşmasında yeni yıl beklentileri, sağlığı ve torunu olması hakkında birçok konuya değindi. Erbil, torunu ile beraber hastaneden çıktıklarını ifade etti.