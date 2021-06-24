Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den Dubai çıkarması! Olay bikinili pozlar İnstagram'ı salladı
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin, annesiyle birlikte tatile girriği Dubai'den paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla nefes kesti.
Sezonu Dubai'de açan Yasmin Erbil, tatil fotoğraflarını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Yasmin Erbil'in fotoğrafına 10 dakikada 1000 beğeni geldi.
Geçtiğimiz günlerde Can Korkmaz isimi bir basketbolcuyla aşk yaşadığı iddia edilmiş ama Yasmin Erbil ise “Hayır sadece arkadaşız” açıklamasında bulunmuştu. Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından annesiyle birlikte gittiği tatilden pozlarını paylaştı. Bunun üzerine ise binlerce beğeni ve yorumu arka arkaya aldı.
Erbil, fotoğrafın altına İngilizce olarak "Biraz hindistan cevizi ister misin?" notunu düştü.
Çoğunlukla beyaz bir bikini tercihinde bulunan Yasmin Erbil, şok etkisi yarattı. Sevilen isime binlerce yorum ark arkaya gelirken özellikle “Baban görmesin Yasmin, kalpten gidebilir” yorumları da geldi. Kısa sürede 10 bini aşkın beğeni alan Yasmin Erbil, etkileşimlerini artırmaya devam ediyor. Sosyal medyada ve magazin dünyasında da sevilerek takip edilen ismin bu paylaşımından sonra ise takipçi sayısında belli bir yükseliş yaşandı.
Erbil, aynı günün akşamında yeşil elbisesiyle çektirdiği fotoğrafına "Biraz ciddiyet" notu düştü.
Mehmet Ali Erbil'den sansür
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in, geçtiğimiz aralık ayında kızı Yasmin'in bu fotoğrafını sansürleyerek paylaşması dikkat çekmişti.