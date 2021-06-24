Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den Dubai çıkarması! Olay bikinili pozlar İnstagram'ı salladı

Sezonu Dubai'de açan Yasmin Erbil, tatil fotoğraflarını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Yasmin Erbil'in fotoğrafına 10 dakikada 1000 beğeni geldi.

Geçtiğimiz günlerde Can Korkmaz isimi bir basketbolcuyla aşk yaşadığı iddia edilmiş ama Yasmin Erbil ise “Hayır sadece arkadaşız” açıklamasında bulunmuştu. Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından annesiyle birlikte gittiği tatilden pozlarını paylaştı. Bunun üzerine ise binlerce beğeni ve yorumu arka arkaya aldı.