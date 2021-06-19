Mehmet Ali Erbil'in eski eşinden Seda Sayan açıklaması
Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerinden, kızı Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar, eErbil ile Seda Sayan arasındaki tecavüz polemiği hakkında konuştu. Kumbasar, Seda Sayan'ı çok sevdiklerini belirterek, "Biz Seda’yı çok severiz. Seda da Erbil’i çok sever" dedi.
Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki söz düellosu tecavüz suçlamasına kadar dayanmıştı. Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaşınca ortalık karışmıştı.
Nergis Kumbasar önceki akşam Etiler’deki Papermoon adlı mekanda objektife yansıdı.
Çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki polemik hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:
“Birtakım yanlış anlaşılmalar olabilir, araya giren yanlış kişiler tarafından dolduruşa gelmiş olabilirler.
Belki o yüzden yanlış şeyler söylemişlerdir.