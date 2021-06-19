Mehmet Ali Erbil'in eski eşinden Seda Sayan açıklaması

Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki söz düellosu tecavüz suçlamasına kadar dayanmıştı. Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaşınca ortalık karışmıştı.