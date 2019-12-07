Mehmet Ali Erbil'in aylık hastane masrafını Seray Sever açıkladı sigorta karşılamıyor
Geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in aylık hastane masrafını Seray Sever açıkladı.
8 ay yoğun bakımda kalmanın ardından geçtiğimiz haftalarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle aylarca yoğun bakımda yatmış, tam hastaneden çıktı sağlığına kavuşuyor derken yeniden yoğun bakıma alınmıştı.
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Yoğun bakımdan normal odaya geçen ve tedavisi hastanede devam eden Erbil'in hastane masraflarını artık sigortasının karşılamadığı iddia edildi.
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Hayranları tarafından sağlık durumu merak edilen Mehmet Ali Erbil'in TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler verildi.
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Programın yorumcularından Seray Sever, 62 yaşındaki şovmenin artık sigortasının işlemediğini ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini belirtti.
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